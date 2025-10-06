Cicarevic lancia la Fermana Jesina ancora ko in casa
NA 2 FERMANA 3 NA: Santarelli, Manna (43’ st Broglia), Stefoni, A.Massei (43’ st Romizi), Orlietti, Lapi (33’ st Paglialunga), F. Massei, Ceccarelli, Tittarelli (25’ st Lion Giovannini), Minnozzi, Luca Giovannini (14’ st Maffione). All. Giuseppe Puddu. FERMANA: Raccichini, Kieling (1’ st Frinconi), Marin, Cabrera (43’ st Bruno), Obedi, Scanagatta, Fofi, Morelli (30’ st Bartolocci), Cicarevic, Rodriguez, Malafronte (Saviano 25’ st ). All. Augusto Gentilini. Arbitro: Crincoli. Reti: 1’ pt Cabrera, 28’ pt Minnozzi, 43’ pt Fofi, 8’ st, Filippo Massei, 27’ st Cicarevic. Note: 250 spettatori. Ammoniti: Obedi, Kieling, Stefoni, Lapi, Saviano, Cabrera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
