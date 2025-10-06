Cibo solidarietà e aggregazione | quattro weekend all' insegna dei cappellacci
La trecentesca Casa di Stella de' Tolomei riapre le sue porte alla cucina ferrarese e alla solidarietà. Da venerdì 10 ottobre, il palazzo storico di via Cammello 1315, sede della Contrada di Santa Maria in Vado, ospiterà per quattro fine settimana (il 10, 11 e 12 ottobre, il 17, 18 e 19 ottobre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: cibo - solidariet
Solidarietà da Struppa al Centro Storico! Giardini Luzzati – Domenica 12 ottobre dalle 12:00 alle 21:00 Torna un appuntamento imperdibile: LA SAGRA DELLO STOKKE Una giornata intera di buon cibo, divertimento e solidarietà ? Programm Vai su Facebook
A Follonica torna "La Tavolata": solidarietà, buon cibo e musica per la Cri - Il Giunco - X Vai su X