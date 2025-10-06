Ciauru d' autunnu | a Olivarella tradizioni e sapori locali
Tutto pronto per la manifestazione gastronomica Ciauru d'Autunnu a Oliverella che mette insieme gastronomia e tradizione localeProgrammaGiovedì 09 ottobre 2025 Comune – Aula Consiliare ore 18,30 “Olio Evo: dalla pianta al frutto - I benefici e le potenzialità”. Venerdì 10 ottobre Olivarella ore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
U cuntu di l’Autunnu arraggiatu «Figghiu miu,» accuminciava Nonno Billa, seduto sotto un carrubo che pareva più vecchio del tempo nel settembre del 1986 e cuntava..... «l’annu nun è fattu di jorna e misi, comu ti dicono i maestri. No. L’annu è quattru fratelli, e Vai su Facebook
