Coach Dimitris Priftis si gode la vittoria ma allo stesso tempo guarda già cosa si deve migliorare. "Vediamo il risultato positivo – dice il trainer greco – volevamo vincere all’esordio perché la prima gara è sempre molto particolare. Onestamente, non sono molto felice perché ho visto la mia squadra inconsistente nel secondo tempo e questa cosa mi rende preoccupato. Ora abbiamo un’altra settimana per concentrarci solo sul campionato poi inizierà il doppio impegno con la coppa. Detto questo, l’ultima cosa che dobbiamo fare è essere pessimisti, abbiamo comunque vinto la prima gara della stagione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ci siamo rilassati troppo, non sono molto felice"