Ci rimasi di mer*a | Gianni Sperti racconta la separazione da Paola Barale

Tivvusia.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ha mai nascosto il dolore vissuto dopo la separazione dalla moglie Paola Barale agli inizi degli anni 2000. L’opinionista di Uomini e Donne e ex ballerino, Gianni Sperti, ha ripercorso quei momenti durante. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ci rimasi di mera gianni sperti racconta la separazione da paola barale

© Tivvusia.com - “Ci rimasi di mer*a”: Gianni Sperti racconta la separazione da Paola Barale

In questa notizia si parla di: rimasi - gianni

''Ci rimasi di mer*a'': Gianni Sperti confessa la verità sulla separazione dalla moglie Paola Barale - ''Ci rimasi di mer*a'': Gianni Sperti confessa la verità sulla separazione dalla moglie Paola Barale a inizio del 2000 ... Riporta gossip.it

rimasi mera gianni spertiFratelli Gianni Sperti, chi sono Cinzia, Enzo e Luciano/ “Con mia sorella ho un legame speciale” - Riavvolgendo il nastro della vita e parlando dei fratello Gianni Sperti ha raccontato un episodio che ha visto protagonista sua sorella Cinzia: “Mi iscrissi con mia sorella Cinzia a una scuola di rock ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Rimasi Mera Gianni Sperti