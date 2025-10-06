Ci credereste se vi dicessimo che sta per arrivare un nuovo MoonSwatch?
Fa strano pensare che a meno di un mese dal lancio del MoonSwatch Mission to Earthphase - Moonshine Gold un nuovo MoonSwatch sta arrivando tra noi. Stupisce più che altro il fatto che attorno alla prima grande collabo di sempre del mondo degli orologi gli appassionati delle lancette non sembrano conoscere noia. Anzi. L 'hype attorno all'uscita di un nuovo modello da aggiungere alla propria collezione è sempre altissima, lo confermano le code chilometriche davanti ai negozi e i sold out in tutte le boutique in giro per il mondo. Sebbene un dato preciso del numero di pezzi prodotti ogni volta non venga rivelato dalla casa madre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
