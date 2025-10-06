Christian Filoscia nuovo coordinatore comunale di Forza Italia giovani Viterbo

6 ott 2025

Forza Italia Giovani Viterbo annuncia la nomina di Christian Filoscia come nuovo coordinatore comunale di Viterbo. La decisione, condivisa con la dirigenza provinciale e regionale, rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento e crescita del movimento giovanile sul territorio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

