Inter News 24 Chivu si gode Pio Esposito e Bonny, la svolta dell’attacco dell’Inter passa da loro: rispetto a Taremi e Arnautovic. Il dato a confronto. Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, giovani promesse dell’ Inter, stanno dimostrando di essere alternative di qualità nel reparto offensivo. Sebbene alla loro prima esperienza in una grande squadra, i due attaccanti stanno facendo vedere di poter essere un valido supporto per Lautaro Martínez e Marcus Thuram, tanto che Cristian Chivu può sorridere per la loro capacità di entrare con determinazione in campo. Rispetto alla passata stagione, quando il reparto offensivo, con Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Joaquín Correa, non riuscì a garantire un contributo sufficiente, ora le cose sono cambiate. 🔗 Leggi su Internews24.com

