Chivu Inter tre test fondamentali dopo la sosta per i nerazzurri | tecnico pronto a verificare il progresso della squadra
Inter News 24 Chivu Inter, cinque vittorie consecutive: il ritorno in campo metterà alla prova i progressi sotto la guida di Chivu. Il momento positivo dell' Inter non lascia dubbi. Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra di Cristian Chivu sembra aver trovato il giusto equilibrio, dominando contro avversari alla portata ma non per questo meno significativi. Tuttavia, la vera prova arriverà dopo la sosta, con tre sfide cruciali che permetteranno di testare le ambizioni dei nerazzurri. Come sottolineato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, il rientro in campo porterà la Inter a sfidare Roma, St.
Vieri: "Alla qualità del gioco dell'Inter do 9, nessuna gioca come l'Inter in Italia, nessuna crea quanto l'Inter, segnano tutti. E per Chivu il voto è 8, sta dando alla squadra la cattiveria che mancava all'inizio" Matri: "Secondo me il voto per Chivu è più alto, vista la
L'INTER TRAVOLGE LA CREMONESE Partita senza storia per la squadra di Chivu che cala il poker contro la Cremonese. Prestazione super di Bonny, autentico MVP con 3 assist e 1 gol
