Inter News 24 Chivu Inter, lavoro incredibile del tecnico nerazzurro: il lavoro di Chivu e l’impatto di Bonny ed Esposito cambiano il volto dell’attacco. L’ Inter di Cristian Chivu sta riscrivendo la propria storia recente. Come evidenziato da Tuttosport, i nerazzurri hanno realizzato 22 gol nelle prime otto partite ufficiali stagionali — 17 in Serie A e 5 in Champions League —, superando il precedente record dei 20 gol stabilito nell’annata 202122 sotto la guida di Simone Inzaghi. Il calendario non ha proposto avversari insormontabili, ma la crescita del gruppo è evidente. Anche nello scontro diretto perso con la Juventus, i nerazzurri sono andati a segno tre volte, confermando la forza offensiva del nuovo corso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, numeri da record per l’allenatore nerazzurro: squadra mai così prolifica! Il dato