Chivu Inter numeri da record per l’allenatore nerazzurro | squadra mai così prolifica! Il dato
Inter News 24 Chivu Inter, lavoro incredibile del tecnico nerazzurro: il lavoro di Chivu e l’impatto di Bonny ed Esposito cambiano il volto dell’attacco. L’ Inter di Cristian Chivu sta riscrivendo la propria storia recente. Come evidenziato da Tuttosport, i nerazzurri hanno realizzato 22 gol nelle prime otto partite ufficiali stagionali — 17 in Serie A e 5 in Champions League —, superando il precedente record dei 20 gol stabilito nell’annata 202122 sotto la guida di Simone Inzaghi. Il calendario non ha proposto avversari insormontabili, ma la crescita del gruppo è evidente. Anche nello scontro diretto perso con la Juventus, i nerazzurri sono andati a segno tre volte, confermando la forza offensiva del nuovo corso. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
Inter più verticale e ad alta intensità con Chivu: l’analisi #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
L'INTER TRAVOLGE LA CREMONESE Partita senza storia per la squadra di Chivu che cala il poker contro la Cremonese. Prestazione super di Bonny, autentico MVP con 3 assist e 1 gol Vai su Facebook
Inter da record: i numeri sono incredibili - L’Inter è prima in una speciale classifica: i numeri la squadra nerazzurra sono strabilianti. Scrive spaziointer.it
Inter, altro record: ora è prima in Italia - I nerazzurri di Christian Chivu ritrovano la vittoria in Serie A e mettono anche un primato nel campionato nazionale ... Da spaziointer.it