Chivu Inter il metodo del tecnico inizia a dare frutti | squadra in crescita e identità ritrovata

Inter News 24 Chivu Inter, giocatori sempre più all’interno del progetto tecnico rumeno? Entusiasmo, intensità e risultati convincenti. L’ Inter di Cristian Chivu sembra aver imboccato la direzione giusta. Dopo quattro anni di abitudini consolidate, i giocatori stanno finalmente assimilando il nuovo metodo di lavoro dell’allenatore rumeno, e i risultati cominciano a riflettersi sia nelle vittorie sia nelle prestazioni convincenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu ha saputo conquistare il gruppo con un approccio intenso ma stimolante, fatto di allenamenti duri e costanti motivazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il metodo del tecnico inizia a dare frutti: squadra in crescita e identità ritrovata

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

L'INTER TRAVOLGE LA CREMONESE Partita senza storia per la squadra di Chivu che cala il poker contro la Cremonese. Prestazione super di Bonny, autentico MVP con 3 assist e 1 gol Vai su Facebook

Inter, Dimarco: "Ho sofferto un po', ma Chivu mi sta aiutando" #SkySport #Dimarco #Inter #SerieA - X Vai su X

Chivu ha conquistato l’Inter: divertimento e sudore, stop cali. E i giocatori ringraziano - I giocatori iniziano a digerire il metodo, no semplice dopo 4 anni e i risultati iniziano a vedersi. Come scrive fcinter1908.it

Chivu Inter, contro la Cremonese è iniziato un nuovo corso nerazzurro: il punto della Gazzetta dello Sport - Chivu Inter, nella sfida di Serie A contro la Cremonese è iniziato un nuovo corso nerazzurro: il punto della Gazzetta dello Sport La netta vittoria per 4- Lo riporta calcionews24.com