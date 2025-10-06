Chivu Inter aumentano i segnali di crescita | queste nuove idee stanno facendo la differenza

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La stagione dell’ Inter di Cristian Chivu è sotto gli occhi di tutti, e la crescita della squadra è ormai evidente secondo La Gazzetta dello Sport. Dopo un inizio difficile, con due sconfitte consecutive che avevano suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, i nerazzurri hanno saputo reagire con determinazione. Oggi, la squadra è una delle più in forma del campionato, con una fiducia ritrovata che permette di affrontare con ottimismo i prossimi impegni, in particolare gli scontri diretti che segneranno la vera prova del nove. 🔗 Leggi su Internews24.com

