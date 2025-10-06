Inter News 24 Chivu Inter, secondo la Gazzetta la rivoluzione è compiuta: lavoro, intensità e gruppo unito per il tecnico rumeno. L’ Inter sta vivendo una trasformazione profonda sotto la guida di Cristian Chivu. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la “Nuova Era” del tecnico rumeno ha ormai preso forma, con una squadra che mostra segnali concreti di crescita e un’identità sempre più chiara. La differenza rispetto alla gestione di Simone Inzaghi è soprattutto nel lavoro quotidiano: alla Pinetina è cambiato tutto, dalla preparazione fisica al metodo di allenamento. Oggi i nerazzurri chiudono le partite con più energia di quanta ne abbiano all’inizio, un segnale della meticolosa attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, arriva “la nuova era”: squadra trasformata e mentalità vincente in un campionato insidioso