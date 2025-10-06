Chivu Inter arriva la nuova era | squadra trasformata e mentalità vincente in un campionato insidioso
Inter News 24 Chivu Inter, secondo la Gazzetta la rivoluzione è compiuta: lavoro, intensità e gruppo unito per il tecnico rumeno. L’ Inter sta vivendo una trasformazione profonda sotto la guida di Cristian Chivu. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la “Nuova Era” del tecnico rumeno ha ormai preso forma, con una squadra che mostra segnali concreti di crescita e un’identità sempre più chiara. La differenza rispetto alla gestione di Simone Inzaghi è soprattutto nel lavoro quotidiano: alla Pinetina è cambiato tutto, dalla preparazione fisica al metodo di allenamento. Oggi i nerazzurri chiudono le partite con più energia di quanta ne abbiano all’inizio, un segnale della meticolosa attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
Inter e un piano da scudetto: Chivu può esultare, arriva la miglior notizia - C'è sempre più fiducia attorno alle scelte e all'Inter del nuovo tecnico Cristian Chivu. Scrive spaziointer.it
Calciomercato Inter, Chivu pone il veto: a giugno il riscatto è sicuro - Mentre la squadra vola portandosi a casa altri 3 punti, la società sta già pensando al da farsi per il futuro. Riporta spaziointer.it