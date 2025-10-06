Chiusa pizzeria a Taranto scoperti 200 kg di cibo non tracciato e furto di energia da 90mila euro

Pizzeria chiusa e multe per gravi carenze igieniche, furto di energia e lavoro nero a Città Vecchia. Operazione congiunta di Polizia, ASL ed Enel. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiusa pizzeria a Taranto, scoperti 200 kg di cibo non tracciato e furto di energia da 90mila euro

In questa notizia si parla di: chiusa - pizzeria

Lavoro nero, due lavoratrici senza contratto, chiusa pizzeria a Ghedi

Blatte ed escrementi di topo nel locale: chiusa una pizzeria

Incendio in una pizzeria chiusa da tempo: vigili del fuoco al lavoro per capire l’origine

TARANTO | Chiusa una pizzeria in via Garibaldi a Taranto per gravi carenze igienico sanitarie Vai su Facebook

Taranto, chiusa una pizzeria in via Garibaldi: 200 kg di alimenti senza tracciabilità e furto di energia da 90mila euro - News - X Vai su X

Chiusa pizzeria a Taranto, scoperti 200 kg di cibo non tracciato e furto di energia da 90mila euro - Pizzeria chiusa e multe per gravi carenze igieniche, furto di energia e lavoro nero a Città Vecchia. Come scrive virgilio.it

TARANTO - Controlli della Polizia in Città Vecchia: chiusa una pizzeria in cui sono stati ritrovati oltre 200 kg di alimenti privi della prevista etichettatura sulla ... - Sia nei locali della pizzeria che in quelli del deposito, inoltre, è stata rilevata la manomissione dell’impianto erogatore di energia elettrica Controlli della Polizia di Stato che, con la consolidat ... Da manduriaoggi.it