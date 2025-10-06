Prato, 6 ottobre 2025 - Si è chiusa l’inchiesta diocesana per accertare la fama di santità di Renzo Buricchi. Nel pomeriggio di ieri (domenica 5 ottobre), all'interno della sala capitolare di San Domenico, si è tenuta l’ultima sessione del tribunale istruito dal vescovo Giovanni Nerbini, con il compito di ascoltare testimoni e raccogliere scritti e documenti relativi alla vita di quello che viene comunemente chiamato il "Tabaccaio di Prato". Per oltre trent’anni infatti aveva gestito un bar in piazza del Comune, ma accanto al volto pubblico di un uomo che aveva sempre una buona parola per tutti mentre preparava un caffè, c’era quello del mistico, del teologo della natura e della preghiera come mezzo per arrivare a Dio Padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

