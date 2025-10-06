Chiusa l' inchiesta diocesana per accertare la fama di santità di Renzo Buricchi

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 6 ottobre 2025 - Si è chiusa l’inchiesta diocesana per accertare la fama di santità di  Renzo Buricchi. Nel pomeriggio di ieri (domenica 5 ottobre), all'interno della sala capitolare di San Domenico, si è tenuta l’ultima sessione del tribunale istruito dal vescovo Giovanni   Nerbini,  con il compito di ascoltare testimoni e raccogliere scritti e documenti relativi alla vita di quello che viene comunemente chiamato il "Tabaccaio di Prato". Per oltre trent’anni infatti aveva gestito un bar in piazza del Comune, ma accanto al volto pubblico di un uomo che aveva sempre una buona parola per tutti mentre preparava un caffè, c’era quello del mistico, del teologo della natura e della preghiera come mezzo per arrivare a Dio Padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

chiusa l inchiesta diocesana per accertare la fama di santit224 di renzo buricchi

© Lanazione.it - Chiusa l'inchiesta diocesana per accertare la fama di santità di Renzo Buricchi

In questa notizia si parla di: chiusa - inchiesta

''Stalking e minacce'' Maria Rosaria Boccia verso il processo. Chiusa l'inchiesta sull'ex ministro

Strage Brandizzo, chiusa l’inchiesta: 24 gli indagati. Cade accusa di omicidio volontario

Strage di Brandizzo, chiusa l’inchiesta: 24 indagati, anche due ex ad Rfi. Cade l’accusa più grave

chiusa inchiesta diocesana accertareChiusa l'inchiesta diocesana per accertare la fama di santità di Renzo Buricchi - Si è chiusa l’inchiesta diocesana per accertare la fama di santità di Renzo Buricchi. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusa Inchiesta Diocesana Accertare