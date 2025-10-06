Chitarrista degli Oasis malato | Paul Bonehead Arthurs lascia il reunion tour rientro atteso per le date sudamericane di novembre

Scossone nel reunion tour degli Oasis: Paul “Bonehead” Arthurs annuncia l’ assenza temporanea per curare un cancro alla prostata. Il chitarrista, tra i fondatori della band di Manchester, rassicura però i fan: l’obiettivo è tornare sul palco a novembre per i concerti in Sud America. Indice. La decisione: stop temporaneo per proseguire le cure. L’impatto sul reunion tour degli Oasis. Un precedente superato: la battaglia del 2022. L’abbraccio dei fan e il ruolo di Bonehead negli Oasis. FAQ. La decisione: stop temporaneo per proseguire le cure. Dopo una prima fase di trattamento che gli aveva permesso di suonare in apertura di tour nel 2025, Arthurs deve affrontare un nuovo step terapeutico. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

