Chitarrista degli Oasis malato | Paul Bonehead Arthurs lascia il reunion tour rientro atteso per le date sudamericane di novembre
Scossone nel reunion tour degli Oasis: Paul “Bonehead” Arthurs annuncia l’ assenza temporanea per curare un cancro alla prostata. Il chitarrista, tra i fondatori della band di Manchester, rassicura però i fan: l’obiettivo è tornare sul palco a novembre per i concerti in Sud America. Indice. La decisione: stop temporaneo per proseguire le cure. L’impatto sul reunion tour degli Oasis. Un precedente superato: la battaglia del 2022. L’abbraccio dei fan e il ruolo di Bonehead negli Oasis. FAQ. La decisione: stop temporaneo per proseguire le cure. Dopo una prima fase di trattamento che gli aveva permesso di suonare in apertura di tour nel 2025, Arthurs deve affrontare un nuovo step terapeutico. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: chitarrista - oasis
Oasis, Bonehead ha il cancro alla prostata e annuncia la pausa dal tour. Il chitarrista: "Ci vediamo in Sud America"
Bonehead, storico chitarrista degli Oasis, lascia il tour per affrontare una nuova fase delle cure contro il cancro
Paul "Bonehead" Arthurs, storico chitarrista e cofondatore degli Oasis, ha annunciato che dovrà fermarsi per alcune tappe del tour di reunion dopo aver scoperto di avere un tumore alla prostata, diagnosticato quest'anno. La pausa è necessaria per consentirgl Vai su Facebook
Il chitarrista degli #Oasis non prenderà parte alle date in Asia e Australia per curarsi contro il cancro alla prostata. Rientrerà per i concerti in Sud America a novembre. - X Vai su X
Chitarrista degli Oasis malato: Paul “Bonehead” Arthurs lascia il reunion tour, rientro atteso per le date sudamericane di novembre - Paul “Bonehead” Arthurs si ferma per curare un cancro alla prostata: salta le date asiatiche e australiane del reunion tour degli Oasis. Riporta atomheartmagazine.com
Oasis, il chitarrista Paul “Bonehead” Arthurs lascia il tour per curarsi dal cancro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Oasis, il chitarrista Paul “Bonehead” Arthurs lascia il tour per curarsi dal cancro ... Lo riporta tg24.sky.it