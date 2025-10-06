Chissà se Conte si è addormentato di fronte a Juventus-Milan Tuttosport

. Va giù impietoso il direttore di Tuttosport Guido Vaciago nel commento di Juventus-Milan finita 0-0. Partita che lui considera un ridimensionamento per entrambe le squadre. E si chiede se Antonio Conte si sia addormentato guardando la partita. Scrive Vaciago: Ammesso che non si sia addormentato già prima della fine, Antonio Conte ha serenamente preso sonno dopo Juventus-Milan, perché no, nessuna delle due squadre può insidiare le sue ambizioni di rivincere lo scudetto. Impantanate in una mediocrità tecnica terrificante e pietrificate dalla paura di perdere, le due squadre hanno svelato i loro limiti qualitativi, la ristrettezza delle soluzioni tattiche e un esiguo spessore caratteriale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

