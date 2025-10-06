Al direttore - “Nel giro di cinquant’anni – ha detto Liliana Segre – la Shoah sarà una riga in un libro di storia e poi non ci sarà neanche quella”. Sono invece bastati solo pochi giorni per ca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Chissà se almeno oggi Francesca Albanese avrà il coraggio di usare la parola “Hamas”