Chissà da quanti giorni beviamo la cioccolata con le larve dentro | la scoperta choc degli studenti di un liceo di Venezia intervengono i Nas

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospetto allarme igienico ieri mattina all’Istituto Marco Polo di Venezia nel quartiere di Santo Spirito, dove sono intervenuti i Nas per un controllo ai distributori di cioccolata calda gestiti dalla ditta Selecta (ex Argenta). L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcune studentesse che, martedì verso le 10.30, avrebbero notato “alcune larve galleggianti” nelle bevande calde erogate dalle macchinette. A segnalare la situazione è stato Giacomo Pelagatti, rappresentante della sicurezza dei lavoratori: “Il mio impegno è quello di tutelare il lavoratore, quando le ragazze hanno reso noto di aver trovato le larve ho annunciato subito il problema alla scuola, alla dirigente e alla direzione dei servizi amministrativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

