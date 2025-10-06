Chieti scende in piazza per la Palestina | tutte le modifiche alla viabilità in occasione del corteo allo Scalo

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modifiche alla viabilità, nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre, a Chieti Scalo, per consentire il passaggio del corteo organizzato dal comitato Chieti per la Palestina.I partecipanti si raduneranno alle 18 di fronte alla chiesa di San Pio X, in via Pescara e il corteo partirà per percorrere via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chieti - scende

chieti scende piazza palestinaCittadini in piazza a Chieti per sostenere Global Sumud Flotilla - Pieno sostegno alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, richiesta del riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, condanna all'invio di armi a Israele da parte del governo italiano, un fo ... Si legge su msn.com

Bandiera della Palestina a Chieti su palazzo sede del Comune - Il Comune di Chieti espone la bandiera della Palestina così come deciso dalla Giunta municipale, "un gesto concreto e simbolico di solidarietà verso tutte le vittime civili del conflitto ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chieti Scende Piazza Palestina