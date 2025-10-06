Chieti scende in piazza per la Palestina | tutte le modifiche alla viabilità in occasione del corteo allo Scalo
Modifiche alla viabilità, nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre, a Chieti Scalo, per consentire il passaggio del corteo organizzato dal comitato Chieti per la Palestina.I partecipanti si raduneranno alle 18 di fronte alla chiesa di San Pio X, in via Pescara e il corteo partirà per percorrere via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Cittadini in piazza a Chieti per sostenere Global Sumud Flotilla - Pieno sostegno alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, richiesta del riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, condanna all'invio di armi a Israele da parte del governo italiano, un fo ... Si legge su msn.com
Bandiera della Palestina a Chieti su palazzo sede del Comune - Il Comune di Chieti espone la bandiera della Palestina così come deciso dalla Giunta municipale, "un gesto concreto e simbolico di solidarietà verso tutte le vittime civili del conflitto ... ansa.it scrive