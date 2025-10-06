Chieti riceve il premio Adriatico | Polo culturale e punto di riferimento
Il sindaco di Chieti ha ritirato il premio Adriatico: un riconoscimento importante per la città quello conferito sabato scorso durante una cerimonia al teatro Saraceni di Fossacesia. Nella motivazione del premio che dà atto all’amministrazione di essere riuscita a governare la città si legge. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: chieti - riceve
A.S.D. CHIETI BASEBALL Vai su Facebook
Il Premio. Adriatico a Savino Maré - Lo scrittore e attore Savino Marè riceve il Premio Adriatico, madrina dell’evento la presidente Commissione Pari Opportunità, Maria Lina Vitturini, ospite d’onore il Console Onorario della Repubblica ... Da ilrestodelcarlino.it