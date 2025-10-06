Chiesta l' autopsia sul corpo della pensionata derubata

Padovaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rischia di aggravarsi la posizione dei due malviventi che venerdì 3 ottobre in piazza Cesare Battisti a Conselve, con la scusa di chiedere una informazione stradale ad una settantanovenne, Giovanna Trovò, le hanno asportato la borsetta. La storia è nota: la pensionata poco dopo essersi resa conto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiesta - autopsia

Vasto, bimbo di un anno muore dopo aver mangiato un biscotto: chiesta autopsia

Nuova autopsia sul corpo della giudice molisana Francesca Ercolini - Gli esperti del pool dell'Umberto I di Roma avranno un altro mese per concludere gli accertamenti disposti dal magistrato ... Scrive rainews.it

Studente morto,'chiesta nuova autopsia' - Igor Giostra, legale della famiglia di Giacomo Nicolai, lo studente 24enne di ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Chiesta Autopsia Corpo Pensionata