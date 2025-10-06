Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati | Il sacerdote si era dimenticato di trascrivere le nozze in Comune
Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati. La complessa e lunga vicenda su quello che è già stato definito “il matrimonio fantasma” l’ha raccontata MessinaToday. Colpevole della mancata trascrizione delle nozze in Chiesa sui registri civili del Comune è risultato don Lorenzo Campagna che nel 2009 aveva sposato nella cornice del santuario della Madonna di Montalto tal Loredana e Giuseppe. I due se ne sono accorti dopo circa un anno in quanto quel matrimonio, e relativa relazione, si era già incrinata dopo nemmeno dodici mesi e Loredana aveva chiesto una separazione ufficiale dal marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: chiedono - divorzio
Chiedono il divorzio, ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete aveva dimenticato la trascrizione. Lei fa causa ma la Cassazione le dà torto
Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete non aveva trascritto l'atto
Chiedono il divorzio, ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete aveva dimenticato la trascrizione. Lei fa causa ma la Cassazione le dà torto - X Vai su X
Luca Barbareschi: «Ho avuto più di mille donne? Dopo il terzo divorzio ho un nuovo amore più giovane» Vai su Facebook
Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete non aveva trascritto l'atto - Durante il giorno di festa celebrato con amici e parenti il parroco si era dimenticato di trasmettere il certificato al Comune ... Segnala today.it
Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati - L'articolo Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati proviene da Insider Post. Da msn.com