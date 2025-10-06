Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati. La complessa e lunga vicenda su quello che è già stato definito “il matrimonio fantasma” l’ha raccontata MessinaToday. Colpevole della mancata trascrizione delle nozze in Chiesa sui registri civili del Comune è risultato don Lorenzo Campagna che nel 2009 aveva sposato nella cornice del santuario della Madonna di Montalto tal Loredana e Giuseppe. I due se ne sono accorti dopo circa un anno in quanto quel matrimonio, e relativa relazione, si era già incrinata dopo nemmeno dodici mesi e Loredana aveva chiesto una separazione ufficiale dal marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati: “Il sacerdote si era dimenticato di trascrivere le nozze in Comune”