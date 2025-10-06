Chiede al fratello di uccidere il marito che la menava codannati all'egastolo

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice ha stabilito la condanna all'ergastolo per Dorina Caka e Gezim Gjini, fratello e sorella, per l'omicidio del marito di lei. Condannati a 18 e a 15 anni Tomai Arlindi e Gerard Beshello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

