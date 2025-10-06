Chiara Valerio e Teresa Ciabatti commentano Tre Ciotole con il pubblico al The Space Cinema Moderno

Romatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il The Space Cinema Roma Moderno è pronto ad accogliere un nuovo e imperdibile appuntamento con il “Movie Talk dal vivo”, questa volta dedicato a “Tre Ciotole”, film diretto da Isabel Coixet e interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, tratto dall’omonimo romanzo di Michela Murgia.Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiara - valerio

Chiara Valerio ospite alla Rocca di Meldola per la prima giornata del festival 'Come acqua'

Chiara, Teresa e la vita con il tumore - Chiara Ruaro ha cinquant’anni e vive a Venezia, Teresa Giordano ne ha 38 e vive a Salerno, vivono entrambe con un tumore al seno metastatico, e come loro migliaia di donne, erano più di 52 mila in ... Segnala ilgiorno.it

Teresa Ciabatti: «Vietare i telefonini? Così la scuola interviene dove noi genitori abbiamo fallito» - Con la stessa sincerità disarmante che mette anche nei suoi romanzi, Teresa Ciabatti si autodenuncia: «Fino a qualche anno fa, quando mi chiedevano cosa pensassi dei telefonini in mano ai bambini, ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Valerio Teresa Ciabatti