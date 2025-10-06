Chiara Petrolini ripreso il processo per l’uccisione dei due figli neonati a Traversetolo
È in corso nell’aula della Corte d’Assise di Parma l’udienza del processo a Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata dell’omicidio dei due figli neonati. La ragazza è arrivata in aula poco prima dell’inizio. I suoi genitori, come anche i genitori del suo ex fidanzato, rinunciano alla testimonianza. Colonnello Bonifazi (Racis): “Omicidio a escalation, motore criminale non frenabile”. “Secondo noi, può essere incasellata in omicidio a escalation, con un aumento del motore criminale che pare non essere frenabile, che inizia già dall’ideazione, quindi già dall’immaginazione, che poi va avanti senza essere bloccato, viene compiuto fino alla fine, con una fase successiva del tentativo dell’autore di rimanere impunito, di autoconservarsi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: chiara - petrolini
Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini: incarico affidato a due super esperte
Neonati morti, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l'esame di Criminologia
Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini sotto arresti domiciliari autorizzata a sostenere l’esame di Criminologia
Neonati sepolti, le foto in tribunale: Chiara Petrolini e l'ex compagno lasciano l'aula - #Pupiatv Vai su Facebook
Processo Chiara Petrolini, mostrata foto di uno dei neonati: lei esce dall'aula - X Vai su X
Chiara Petrolini, ripreso il processo per l’uccisione dei due figli neonati a Traversetolo - È in corso nell'aula della Corte d'Assise di Parma l'udienza del processo a Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata dell'omicidio dei due figli ... lapresse.it scrive
Processo Chiara Petrolini: l’imputata reagisce a una foto e abbandona l’aula - Chiara Petrolini accusata di duplice omicidio e soppressione dei cadaveri: reazione emotiva in aula dopo la visione di una foto. Da notizie.it