Chiara Petrolini | Non ho fatto del male ai miei bambini Ho desiderato la seconda gravidanza

Repubblica è entrata in possesso della consulenza di un pool di esperti che ha analizzato per mesi la giovane accusata di avere ucciso i suoi due neonati. Ecco cosa ha raccontato agli psichiatri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Petrolini: “Non ho fatto del male ai miei bambini. Ho desiderato la seconda gravidanza”

