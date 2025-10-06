Chiara Petrolini l’ex fidanzato sulla gravidanza | Mai sospettato nulla

L’ex fidanzato di Chiara Petrolini ha parlato oggi davanti alla Corte d’Assise di Parma nel corso dell’udienza del processo in cui la 22enne di Traversetolo è accusata dell’omicidio dei due figli neonati. Durante la deposizione di uno dei testimoni, nel corso dell’udienza del medico del 118 accorso nella sua abitazione nell’agosto 2024, alla vista della foto del cadavere del bambino la ragazza è uscita dall’aula per poi rientrare subito dopo. Lo stesso era accaduto all’udienza precedente. In aula, anche oggi, erano presenti i genitori della giovane. “A ogni rapporto (sessuale, ndr) la vedevo senza vestiti, non ho mai notato un rigonfiamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiara Petrolini, l’ex fidanzato sulla gravidanza: “Mai sospettato nulla”

