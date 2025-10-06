Chiara Petrolini l' ex fidanzato Samuel Granelli non aveva capito che fosse incinta nemmeno da svestita

“Mai notato nulla, nemmeno quando era svestita”: la deposizione davanti ai giudici di Samuel Petrolini, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiara Petrolini, l'ex fidanzato Samuel Granelli non aveva capito che fosse incinta "nemmeno da svestita"

