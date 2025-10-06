Chiara Ferragni in montagna con Leone e Vittoria | dove ha visto la prima neve di stagione

Chiara Ferragni è tornata in uno dei suoi posti del cuore, Courmayeur, ed è proprio lì che ha potuto ammirare la prima neve di stagione. Dove ha soggiornato durante la vacanza alpina in compagnia di Leone e Vittoria?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

