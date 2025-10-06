Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week 2025 stupisce con il lingerie look
Chiara Ferragni è tornata a essere una delle protagoniste della moda internazionale e, di recente, l’influencer ha deciso di prendere parte anche alla Paris Fashion Week. L’ex moglie di Fedez, infatti, è stata presente a diverse sfilate di moda ed eventi e ha raccontato, come sempre, i suoi outfit sul suo canale Instagram ufficiale. Uno di questi, però, non passava per nulla inosservato, visto che Chiara Ferragni ha scelto di essere più seducente che mai con un lingerie look che esaltava il suo fisico perfetto, senza farle perdere punti in quanto a eleganza. Chiara Ferragni, il look seducente. Chiara Ferragni ha vissuto un periodo di crisi sia lavorativa che privata ma, nell’ultimo periodo, sembra del tutto rifiorita. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: chiara - ferragni
Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!
Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Dai figli all'assegno: ecco cosa prevede l'accordo
Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cosa prevede l'accordo
Il commento di Chiara Ferragni: "Tutti pensavano fossi io incinta" Vai su Facebook
Chiara Ferragni - X Vai su X
“Sembri uno scaricatore di porto”: Chiara Ferragni reagisce così, il video - Che siano le battute ironiche al compagno Giovanni Tronchetti Provera o la volontà di far conoscere ai suoi fol ... Secondo rds.it
Il corpetto è audace: Chiara Ferragni sommersa dalle critiche (e tornano i gossip su Tronchetti Provera) - Alcuni anni fa il tema più ricorrente era dedicato ai suoi nude look più audaci o alle foto in bikini, con il solito ... Come scrive rds.it