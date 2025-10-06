Chiambretti torna su Rai 3 con Fin che la Barca Va | primo ospite Don Filippo Di Giacomo e la novità Patrick Facciolo

Piero Chiambretti è pronto a salpare con la seconda stagione di Fin che la Barca Va, al via oggi, lunedì 6 ottobre, alle 20.15 su Rai 3. Un format di 20 minuti in access prime time: cinque settimane per venticinque puntate tra chiacchiere e riflessioni navigando sul Tevere, dentro la bellezza e la storia di Roma. Indice. Il format: 20 minuti sul Tevere per 5 settimane. La novità: Patrick Facciolo presenza fissa. Fin che la Barca Va, anticipazioni 6 ottobre 2025: il primo ospite. Orario, numero puntate e rete. FAQ Fin che la Barca Va, anticipazioni 6 ottobre 2025. Il format: 20 minuti sul Tevere per 5 settimane. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

