Piero Chiambretti è pronto a salpare questa sera, lunedì 6 ottobre, con la seconda stagione di Fin che la Barca Va, il programma prodotto da Rai Cultura, in onda alle 20.15 su Rai 3. Venti minuti quotidiani di navigazione al calar della sera lungo il Tevere, immersi nella bellezza e nella storia di Roma, per un totale di venticinque puntate. A bordo con il capitano Chiambretti ci saranno personaggi del giornalismo, della cultura, della politica, dello sport, del costume e dello spettacolo, con una novità: la presenza fissa di Patrick Facciolo, che analizzerà le strategie comunicative di figure pubbliche italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Chiambretti torna su Rai 3 con Fin che la Barca Va. Ecco il primo ospite e la novità