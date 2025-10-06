Chi vincerà il Nobel per l’Economia 2025? I nomi favoriti di Clarivate

La settimana dei Nobel è alle porte, e con essa l’attesa per il prestigioso premio per le Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel, che chiuderà la kermesse lunedì 13 ottobre. Nell’incertezza che precede l’annuncio, un indicatore affidabile per individuare i possibili vincitori è l’analisi dei “Citation Laureates”, condotta dall’Institute for Scientific Information (ISI) di Clarivate. Questi ricercatori sono stati selezionati per l’impatto straordinario dei loro lavori, che hanno ricevuto un numero di citazioni tale da collocarli tra i più influenti al mondo. Ecco, quindi, i papabili per il 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

