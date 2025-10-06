Roma, 6 ottobre 2025 – Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro “scoperte riguardanti la tolleranza immunitaria periferica”. Il riconoscimento premia le ricerche sull’immunologia e apre una rivoluzione nel modo in cui comprendiamo il sistema immunitario: non come una macchina che attacca indiscriminatamente ciò che percepisce come estraneo, bensì complesso sistema dinamico fondamentale per l’equilibrio dell’organismo. Chi sono i premiati. Shimon Sakaguchi, nato nel 1951 in Giappone, è considerato uno dei pionieri dell’immunologia moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono i Nobel per la Medicina 2025 e perché è importante la tolleranza immunitaria periferica