Chi sono i Giovani Palestinesi a Bologna? Galassia multiforme in 200 nello zoccolo duro
Bologna, 6 ottobre 2025 – I Giovani palestinesi si sono affacciati sulla scena antagonista bolognese all’indomani dell’inzio della guerra a Gaza. Il nome restituisce una causa comune, non certo un’identità collettiva: i palestinesi, nel gruppo bolognese, si contano infatti sulle dita di una mano. Molti attivisti sono italiani; altri di seconda generazione o nordafricani. Bologna, la manifestazione ‘Viva il 7 ottobre’ vietata dal Questore. Ma i Propal: ci vediamo in piazza Alcuni sono vicini ai movimenti di piazza; altri sono completamente sconosciuti agli uffici della Digos, come testimoniano anche identificazioni e denunce degli ultimi giorni: nessuno dei fermati risulta avere precedenti, neanche il trentanovenne arrestato sabato durante gli scontri a Roma, accusato di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, e liberato ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
