chi sono i figli di giulio scarpati

Giulio Scarpati e la moglie Nora Venturini hanno avuto due figli: Edoardo, nato il 27 maggio 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994. L’attore è da sempre molto riservato sulla sua famiglia e sui suoi figli si sa davvero poco. Giulio Scarpati ha detto a Francesca Fialdini: “ Per creare una famiglia come quella della di Un medico in famiglia, bisogna lavorare molto tempo, i rapporti non si creano in automatico ” . L’attore è da sempre molto riservato sulla sua famiglia e sui suoi figli si sa davvero poco. In una vecchia intervista a ha detto: “ Parlo poco della mia vita privata. Sinceramente non so che padre sono: il mestiere di genitore è molto difficile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

