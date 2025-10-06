Chi sono i figli di Giulio Scarpati
Giulio Scarpati e la moglie Nora Venturini hanno avuto due figli: Edoardo, nato il 27 maggio 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994. L’attore è da sempre molto riservato sulla sua famiglia e sui suoi figli si sa davvero poco. Giulio Scarpati ha detto a Francesca Fialdini: “ Per creare una famiglia come quella della di Un medico in famiglia, bisogna lavorare molto tempo, i rapporti non si creano in automatico ” . L’attore è da sempre molto riservato sulla sua famiglia e sui suoi figli si sa davvero poco. In una vecchia intervista a ha detto: “ Parlo poco della mia vita privata. Sinceramente non so che padre sono: il mestiere di genitore è molto difficile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - figli
Rihanna con i due figli e il pancione alla premiere di Smurfs: «Loro sono i miei più grandi fan»
Chi sono Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini, i figli di Mina e chi sono i loro padri
Irpef, nuove detrazioni: ecco quali sono i benefici fiscali per figli e altri parenti a carico
Io chiederei umilmente a Elly Schlein, Maurizio Landini, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte perché non c’è verso di farvi mobilitare per l’Ucraina dove stanotte 700 droni e 50 missili russi hanno colpito obiettivi civili e centrali elettriche. Gli ucraini sono “figli di Vai su Facebook
Io chiederei umilmente a @ellyesse #Landini @NFratoianni e @GiuseppeConteIT perché non c’è verso di farvi mobilitare per l’Ucraina dove stanotte 700 droni e 50 missili russi hanno colpito obiettivi civili e centrali elettriche. Gli ucraini sono “figli di un Dio mi - X Vai su X
Nora Venturini, chi è la moglie di Giulio Scarpati: “Il segreto è non darci mai per scontati” - Giulio Scarpati è legato alla moglie Nora Venturini regista teatrale e scrittrice. msn.com scrive
Giulio Scarpati, la terribile malattia della madre: ecco di cosa soffriva - Scopri la storia della madre di Giulio Scarpati, la malattia e i ricordi nel libro "Ti ricordi la Casa Rossa? Lo riporta tag24.it