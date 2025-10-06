Chi è Roberto Occhiuto rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra guidata da Pasquale Tridico. Il leader di Forza Italia ha infatti superato il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, che secondo i primi exit poll, resta fermo al 38%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roberto - occhiuto

Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione

Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”

232 roberto occhiuto rielettoChi &#232; Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ... Lo riporta fanpage.it

Occhiuto: “Mi davano per finito. Se rieletto sistemerò tutto in tre minuti” - Il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, &#232; tornato a parlare dopo aver lasciato l'incarico e aver ricevuto un avviso di garanzia. Riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Roberto Occhiuto Rieletto