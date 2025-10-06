Chi è Roberto Occhiuto rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025
Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra guidata da Pasquale Tridico. Il leader di Forza Italia ha infatti superato il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, che secondo i primi exit poll, resta fermo al 38%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto
Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione
Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”
Urne aperte fino alle 15 in Calabria, dove si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione: la sfida è tra l'uscente Roberto Occhiuto di Forza Italia, che si è dimesso e ricandidato dopo l'indagine per corruzione, e il pentastellato Pasquale Tridico
Occhiuto: "Mi davano per finito. Se rieletto sistemerò tutto in tre minuti" - Il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è tornato a parlare dopo aver lasciato l'incarico e aver ricevuto un avviso di garanzia.