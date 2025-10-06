Chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente della Regione Calabria vicinissimo alla riconferma

La vittoria di Roberto Occhiuto sembra ormai scontata: il candidato del centrodestra e presidente uscente viaggia spedito per una conferma alla guida della Regione Calabria, stando a tutti gli exit e instant poll. Netta, sembra, la vittoria su Pasquale Tridico, sfidante del campo largo. Le elezioni regionali, arrivate con un anno di anticipo proprio per la decisione di Occhiuto di dimettersi e ottenere una nuova approvazione elettorale, sembrano quindi confermare il presidente uscente. Attualmente vicesegretario nazionale di Forza Italia, ma chi è Roberto Occhiuto? Tutto quello che c’è da sapere dalla vita privata alla carriera politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

