Chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente della Regione Calabria vicinissimo alla riconferma
La vittoria di Roberto Occhiuto sembra ormai scontata: il candidato del centrodestra e presidente uscente viaggia spedito per una conferma alla guida della Regione Calabria, stando a tutti gli exit e instant poll. Netta, sembra, la vittoria su Pasquale Tridico, sfidante del campo largo. Le elezioni regionali, arrivate con un anno di anticipo proprio per la decisione di Occhiuto di dimettersi e ottenere una nuova approvazione elettorale, sembrano quindi confermare il presidente uscente. Attualmente vicesegretario nazionale di Forza Italia, ma chi è Roberto Occhiuto? Tutto quello che c’è da sapere dalla vita privata alla carriera politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: roberto - occhiuto
Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto
Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione
Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”
Secondo i primi exit poll il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto è avanti al candidato del Centrosinistra Pasquale Tridico con un ampio margine - X Vai su X
Roberto Occhiuto Vai su Facebook
Chi è Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ... Scrive fanpage.it
Roberto Occhiuto Riconfermato Presidente della Regione Calabria: Novità e Progetti Futuri - Roberto Occhiuto Riconfermato Presidente della Calabria: Analisi della Diminuzione della Partecipazione Elettorale. Lo riporta notizie.it