Chi è Roberto Occhiuto il presidente uscente della Regione Calabria vicinissimo alla riconferma

Lanotiziagiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria di Roberto Occhiuto sembra ormai scontata: il candidato del centrodestra e presidente uscente viaggia spedito per una conferma alla guida della Regione Calabria, stando a tutti gli exit e instant poll. Netta, sembra, la vittoria su Pasquale Tridico, sfidante del campo largo. Le elezioni regionali, arrivate con un anno di anticipo proprio per la decisione di Occhiuto di dimettersi e ottenere una nuova approvazione elettorale, sembrano quindi confermare il presidente uscente. Attualmente vicesegretario nazionale di Forza Italia, ma chi è Roberto Occhiuto? Tutto quello che c’è da sapere dalla vita privata alla carriera politica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

chi 232 roberto occhiuto il presidente uscente della regione calabria vicinissimo alla riconferma

© Lanotiziagiornale.it - Chi è Roberto Occhiuto, il presidente uscente della Regione Calabria vicinissimo alla riconferma

In questa notizia si parla di: roberto - occhiuto

Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione

Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”

232 roberto occhiuto presidenteChi &#232; Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ... Scrive fanpage.it

232 roberto occhiuto presidenteRoberto Occhiuto Riconfermato Presidente della Regione Calabria: Novità e Progetti Futuri - Roberto Occhiuto Riconfermato Presidente della Calabria: Analisi della Diminuzione della Partecipazione Elettorale. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Roberto Occhiuto Presidente