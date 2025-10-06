Chi è Roberto Occhiuto dalla Dc a Forza Italia | la scalata del governatore della Calabria
Catanzaro, 6 ottobre 2025 – Nato a Cosenza, classe 1969, Roberto Occhiuto è vicesegretario nazionale di Forza Italia dal febbraio 2024 e fratello di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore dal 2022. Eletto presidente della Regione Calabria nel 2021 con il 54,6% dei voti, allora era capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Scelse di lasciare Roma per candidarsi alla guida della sua regione. Il 31 luglio scorso, dopo quattro anni di governo, Occhiuto si è dimesso ricandidandosi, dopo avere saputo di essere indagato per corruzione dalla Procura di Catanzaro. Con lo slogan “In 4 anni più che in 40”, ha messo al centro la sanità, i trasporti e il turismo: progetti ospedalieri sbloccati, record di arrivi negli aeroporti calabresi, riforme strutturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
