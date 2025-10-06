Chi è Roberto Occhiuto che ha vinto le elezioni in Calabria nonostante le inchieste | Sono orgoglioso dei cittadini

Roberto Occhiuto è stato riconfermato alla guida della Regione Calabria. Si era dimesso a seguito di inchieste nei suoi confronti. Ecco chi ha vinto le elezioni regionali calabresi. “Troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità”. (ANSA FOTO) – Notizie.com A parlare è Roberto Occhiuto, governatore uscente della Calabria r iconfermato alla guida della Regione. 🔗 Leggi su Notizie.com

