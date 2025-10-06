Chi è Roberto Occhiuto che ha vinto le elezioni in Calabria nonostante le inchieste | Sono orgoglioso dei cittadini
Roberto Occhiuto è stato riconfermato alla guida della Regione Calabria. Si era dimesso a seguito di inchieste nei suoi confronti. Ecco chi ha vinto le elezioni regionali calabresi. “Troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità”. (ANSA FOTO) – Notizie.com A parlare è Roberto Occhiuto, governatore uscente della Calabria r iconfermato alla guida della Regione. 🔗 Leggi su Notizie.com
Si dimette il presidente della Calabria Roberto Occhiuto
Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione
Inchiesta corruzione in Calabria, Roberto Occhiuto si dimette e si ricandida: “Niente da temere, passo la parola ai cittadini”
Chi è Roberto Occhiuto, rieletto presidente della Calabria - È vicesegretario di Forza Italia, ha grosse ambizioni a livello nazionale e un rapporto un po' complicato con Matteo Salvini
Calabria: Cattaneo, 'Occhiuto premiato per suo modello di governo' - "Roberto Occhiuto vince, anzi stravince, e lo fa dicendo no al reddito di cittadinanza e sì a un Sud che vuole correre.