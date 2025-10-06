Rasha Younes fa parte dei concorrenti che stasera entreranno in gioco al Grande Fratello: la ragazza farà il suo ingresso insieme ad altri quattro nuovi “casalinghi”. Rasha Younes, tra le nuove concorrenti del Grande Fratello. “ Non solo Flaminia Romoli e Omar Benabdallah tra i nuovi ingressi al Grande Fratello 2025. Davide Maggio può annunciarvi in anteprima un’altra concorrente pronta a varcare la porta rossa questa sera nel corso del secondo appuntamento con il reality di Canale 5. Si tratta di Rasha Younes “, ha anticipato l’esperto di gossip e tv sul suo portale omonimo, annunciando i nomi di quattro dei cinque nuovi concorrenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Rasha Younes, la nuova concorrente del Grande Fratello