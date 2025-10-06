Chi è Rasha Younes del Grande Fratello | età origini lavoro fidanzato Instagram
Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura c’è Rasha Younes. La gieffina varca la famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia nel corso della seconda puntata della 19esima edizione del reality show di Canale 5. Precisamente, entra in gioco da lunedì 6 settembre 2025, insieme ad altri concorrenti. Si unisce così al gruppo che già si è formato nella prima puntata, pronta a regalare dei colpi di scena. Non è un volto noto nel mondo dello spettacolo, come previsto dalla promessa fatta da Super Simo per questa inedita edizione. Dunque, si tratta di un personaggio, esattamente come gli altri, tutto da conoscere. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Rasha Younes al Grande Fratello 2025
