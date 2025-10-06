Chi è Omar Benabdallah tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello

Metropolitanmagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omar Benabdallah è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello: la sua presenza è stata annunciata da Davide Maggio, che sull’omonimo portale ha scritto: Omar Benabdallah chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello. “ Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che tra i nuovi concorrenti della diciannovesima edizione del Grande Fratello c’è anche il modello Omar Benabdallah. Il ragazzo entrerà in casa domani sera nel corso della seconda puntata del reality show “. Al momento il loft capitolino è popolato da dodici concorrenti (tredici considerando che Francesca e Simone sono considerati come un unico concorrente), che nella seconda puntata in onda stasera saranno raggiunti da cinque coinquilini, quattro dei quali sono stati rivelati da Davide Maggio: resta ignota l’identità della concorrente trans pronta a varcare la porta rossa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 omar benabdallah tra i nuovi concorrenti del grande fratello

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Omar Benabdallah, tra i nuovi concorrenti del “Grande Fratello”

In questa notizia si parla di: omar - benabdallah

Omar Benabdallah al Grande Fratello 2025

Chi è Omar Benabdallah, modello e nuovo concorrente del Grande Fratello 2025

232 omar benabdallah nuoviGrande Fratello nuovi concorrenti, ecco Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. Il mistero del gieffino trans - Nella puntata Gf di oggi nuovi ingressi nella Casa: tre concorrenti in arrivo, più un misterioso gieffino trans. Secondo libero.it

Grande Fratello, anticipazioni 6 ottobre. Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah, chi sono i nuovi concorrenti - A varcare la porta rossa nella seconda puntata del Gf sarà anche un partecipante che ha completato il suo percorso di transizione ... Si legge su corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Omar Benabdallah Nuovi