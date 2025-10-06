Chi è Omar Benabdallah tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello

Omar Benabdallah è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello: la sua presenza è stata annunciata da Davide Maggio, che sull’omonimo portale ha scritto: Omar Benabdallah chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello. “ Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che tra i nuovi concorrenti della diciannovesima edizione del Grande Fratello c’è anche il modello Omar Benabdallah. Il ragazzo entrerà in casa domani sera nel corso della seconda puntata del reality show “. Al momento il loft capitolino è popolato da dodici concorrenti (tredici considerando che Francesca e Simone sono considerati come un unico concorrente), che nella seconda puntata in onda stasera saranno raggiunti da cinque coinquilini, quattro dei quali sono stati rivelati da Davide Maggio: resta ignota l’identità della concorrente trans pronta a varcare la porta rossa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

