Chi è Omar Benabdallah modello e nuovo concorrente del Grande Fratello 2025

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omar Benabdallah ha 27 anni, vive a Pistoia e ha origini marocchine ed è un modello di professione. Dal 6 ottobre è un concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omar - benabdallah

Omar Benabdallah al Grande Fratello 2025

232 omar benabdallah modelloChi &#232; Omar Benabdallah, modello e nuovo concorrente del Grande Fratello 2025 - Omar Benabdallah ha 27 anni, vive a Pistoia e ha origini marocchine ed è un modello di professione. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Omar Benabdallah Modello