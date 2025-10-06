Chi è Omar Benabdallah modello e nuovo concorrente del Grande Fratello 2025

Omar Benabdallah ha 27 anni, vive a Pistoia e ha origini marocchine ed è un modello di professione. Dal 6 ottobre è un concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025, condotto da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omar Benabdallah al Grande Fratello 2025

