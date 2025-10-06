Chi è Jakub Bakkour modello e corteggiatore di Cristiana ad Uomini e Donne

6 ott 2025

Jakub Bakkour ha 24 anni, viene da Verona e il pubblico lo ha già conosciuto a Temptation Island 2024, dove partecipava in veste di tentatore. Oggi è tornato davanti alle telecamere di Uomini e Donne, come corteggiatore della nuova tronista Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

