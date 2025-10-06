Ivana Castorina è tra i cinque nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello, dove si uniranno alle “casalinghe” e “casalinghi” nip. Il reality show ritorna stasera dalle 21:30 su Canale 5, con il secondo appuntamento condotto da Simona Ventura e che vedrà in studio anche Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Pievani. A distanza di sette giorni dall’inizio dell’avventura nel loft più spiato d’Italia, la porta rossa si riaprirà di nuovo per cinque volte, vedendo aumentandare il numero di concorrenti. Ivana Castorina, al Grande Fratello: marito, vita privata. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, tra i prossimi “casalinghi” ci sarà Ivana Castorina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Ivana Castorina, la nuova concorrente del Grande Fratello