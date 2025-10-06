Chi è Ivan Sauna il titolare di un' agenzia viaggi di Busto Arsizio fermato per la morte della compagna a Formentera

Formentera (Spagna), 6 ottobre 2025 – È originario di Busto Arsizio l’uomo fermato in Spagna per la morte di Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni, originaria di Bra (Cuneo), trovata senza vita nella mattinata di domenica 5 ottobre nel suo appartamento di Es Pujols, la principale località turistica di Formentera. Il presunto assassino sarebbe Ivan Sauna, 51 anni, anche lui italiano, titolare di un’agenzia di viaggi e da tempo residente sull’isola. L’uomo, che aveva una relazione con la vittima, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

