Chi è Flaminia Romoli nuova concorrente del Grande Fratello

Stasera ci sarà anche Flaminia Romoli tra i nuovi concorrenti che entreranno in gioco al Grande Fratello, nella seconda puntata del reality show condotto da Simona Ventura. Flaminia Romoli al Grande Fratello: curiosità e vita privata. L'annuncio arriva da Davide Maggio che ha spoilerato quattro dei cinque nomi dei nuovi casalinghi e casalinghe del loft più spiato d' Italia: " Al Grande Fratello 2025 c'è spazio anche per una laureata in Scienze Politiche. Davide Maggio è in grado di annunciarvi in anteprima che, nel corso della seconda puntata del reality show, in onda domani sera su Canale 5, farà il suo ingresso in casa la romana Flaminia Romoli.

