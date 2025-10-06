Chi è Bad Bunny e perché è finito nel mirino dei trumpiani

C’è un settore della società americana a cui non è piaciuta per niente la scelta di Bad Bunny per presentare lo show dell’halftime del Super Bowl del prossimo 8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium a Santa Clara, California. Lo spettacolo di intermezzo della lega del football americano è uno degli eventi più seguiti negli Stati Uniti e non solo. Hanno partecipato artisti come Michael Jackson, Madonna, Prince e Beyoncé. Influencer e attivista dell’estrema destra americana contestano la scelta di Bad Bunny, sia perché parla spagnolo, sia perché ha criticato più volte il presidente americano. Secondo Nick Adams, la scelta di Bad Bunny è “uno schiaffo in faccia per la maggioranza degli statunitensi che sostengono Donald Trump”. 🔗 Leggi su Formiche.net

